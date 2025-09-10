Açık 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 10.09.2025 14:23

e-YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 27 Eylül'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) başvuruları başladı.

e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2025/10 İngilizce, 27 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

ETİKETLER
ÖSYM
Sıradaki Haber
5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 98'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
AYM'den önemli karar: Boşanan çiftler evlilik için 300 gün bekleyecek mi?
15:38
Muğla'da planlı su kesintileri yapılacak
15:26
Katar, İsrail'in Doha'daki saldırısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyine mektup gönderdi
15:26
Hollanda "istenmeyen kişi" ilan ettiği İsrailli iki bakanın Şengen Bölgesi'ne girişini yasakladı
15:11
OVP’de kadınların iş gücüne katılımı için yeni stratejiler
14:58
Katil İsrail ordusu Gazze’nin batısında bir binayı füzeyle vurdu
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri bulundu
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri bulundu
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ