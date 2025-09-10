Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 10.09.2025 07:03

MEB, Cumhuriyetin 102'nci yıl dönümü kapsamında yarışmalar düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri arasında "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

MEB, Cumhuriyetin 102'nci yıl dönümü kapsamında yarışmalar düzenleyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülecek yarışma, ilkokullarda resim, resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında gerçekleştirilecek.

"Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışma ile Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in ilanının köklü hatırasının yaşatılması, öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi, Cumhuriyet'in hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir yönetim biçimi olduğunun kavratılması amaçlanıyor.

Ayrıca yarışma ile Cumhuriyet'i koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Sonuçlar 23 Ekim'de duyurulacak

Yarışma süreci, 1-5 Eylül'de iller tarafından okullara duyuru yapılmasıyla başladı. 8-12 Eylül'de okul müdürlüklerince öğrencilere duyurular gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin hazırladığı eserler 22-26 Eylül'de okul komisyonlarınca değerlendirilecek ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek. İlçe aşamasının ardından seçilen eserler, 29 Eylül-3 Ekim'de il milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılacak. İl birincileri en geç 14 Ekim'de Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlık Seçici Kurulu eserleri 20-22 Ekim'de inceleyecek, sonuçlar ise 23 Ekim'de ilan edilecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni ve eser sergisi, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Her dalda dereceye giren öğrencilere ödül verilecek ve öğrenciler velileriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'daki törene davet edilecek.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
İlim Yayma Vakfının lisansüstü burs başvuruları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:50
19 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı
07:30
Avustralya’da koalaları kurtaracak aşı onaylandı
07:02
Yeni OVP ile iş gücüne katılım artırılacak
06:53
İlim Yayma Vakfının lisansüstü burs başvuruları sürüyor
07:03
12 Dev Adam madalya yolunda
06:35
Kruvaziyer turizminde rekor
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
FOTO FOKUS
Küresel Sumud Filosu’na saldırının ardından Tunuslular gemiye destek için limanda toplandı
Küresel Sumud Filosu’na saldırının ardından Tunuslular gemiye destek için limanda toplandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ