Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) girecek adaylara saat uyarısı yapıldı.
2019-DGS Adaylarımıza Hatırlatma! pic.twitter.com/wYoqviGCDI— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 28, 2019
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Kaynak: AA