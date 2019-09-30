İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza belli oldu

İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza belli oldu

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni düzenlendi

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni düzenlendi

Ekonomi