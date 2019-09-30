Eğitim
DGS ek yerleştirme tercih dönemi başlıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 15:19 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:43
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercihleri yarından itibaren 7 Ekim'e kadar alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifrelerle yapılacak.
Ek yerleştirme tercihleri için son gün 7 Ekim Pazartesi.
Kaynak: AA