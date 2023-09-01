Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 01.09.2023 12:20

Derece yapan kardeşler 6 yıl arayla aynı üniversitede buluştu

Kayseri'de yaşayan ve burslu okudukları aynı özel liseden mezun iki kardeş, 6 yıl arayla girdikleri üniversiteye geçiş sınavında ilk elli arasına girerek İstanbul Medipol Üniversitesinin tıp fakültelerinde buluştu.

Derece yapan kardeşler 6 yıl arayla aynı üniversitede buluştu
[Fotograf: AA]

Aynı özel lisede burslu okuyan kardeşlerden abla Selcan Beyza Kocabıyık üniversiteye geçiş sınavında Türkiye 18.'si, kardeşi Ensar Kocabıyık 41.'si oldu. Aynı üniversitenin tıp fakültelerini 6 yıl arayla kazanan Kocabıyık kardeşler, 2023-2024 eğitim öğretim yılını birlikte okuyacak.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ensar Kocabıyık, lisenin ilk yıllarında sınava dair yoğun bir hazırlık yapmadığını ancak son senede sınav ciddiyetini kavradığını ve kendisine uygun bir çalışma programı takip ettiğini söyledi.

Derece yapan kardeşler 6 yıl arayla aynı üniversitede buluştu

Saatlerce ders çalıştığını dile getiren Kocabıyık, "12 saatlere kadar çalıştım ama ikinci dönem artık bir yerden sonra insan yoruluyor 6 saatte durdum. Belki daha fazla çalışanlar vardı ama gücüm yetmiyordu" dedi.

Kocabıyık, sınav sürecindeki en temel motivasyonunun ailesinin emeği olduğuna dikkati çekerek, ablasının kendisine örnek olduğunu söyledi.

"Sen yapacaksın dedi"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kayseri'deki ailesinin yanından İstanbul'daki ablasının yanına geldiğini anlatan Kocabıyık, "Burada en düşük net yaptığım zamanlarda moral motivasyon verdi, 'Herkesin kötü zamanı olur.' diyordu. Sınava son bir ay kala yine en büyük düşüşü yaşadığımda 'Aynılarını ben de yaşadım.' Bu tarz şeylerin olduğunu söyledi. İnanmadım, 'Sen yapacaksın.' dedi. Bana en çok güvenen oydu, haklıymış. Sağ olsun" diye konuştu.

"Sadece zeka bir işe yaramıyor"

Zekanın genetikten çok çevresel faktörlerle geliştiğini iddia eden Kocabıyık, "Ben eğitim hayatımın ilk yıllarında o kadar olmasam da çocukken oluşan zekayla herhalde başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama son senemde tamamen çalışmamı arttırdım çünkü çalışmadığım zamanda olmadığını net bir şekilde gördüm. Sadece zeka bir işe yaramıyor eğer bende varsa zeka." ifadelerini kullandı.

Abla Kocabıyık'ın hedefi psikiyatrist olmak

Aynı üniversitenin Uluslararası Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi abla Selcan Beyza Kocabıyık, Türkiye 18.'si olarak kazandığı bölümden mezun olurken Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlandığını, psikiyatrist olmak istediğini anlattı.

Kardeşine sınav döneminde rol model olan abla Kocabıyık, bu süreçte dikkat ettiği hususlarla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Elimden geldiğince çok yönlendirmeden ama her şeyi görüp analiz ettiğinden emin olarak değerlendirmesi için uğraştım. Burayı da gelip gezmesini istedim ama sadece kendi yaşadıklarımı paylaşarak çok yönlendirici olmadan kendi yolunu bulmasını istedim. Bana göre tıp fakültesi gerçekten çok farklı seçeneklere gidebilen bir bölüm. Klinisyen olmak da araştırmacı hekim olmak da mümkün."

Abla Kocabıyık, üniversite sınavına hazırlanan gençlere bazı tavsiyelerde bulunarak, "Sınav sürecinin gerçekten en önemli yönü psikolojik dayanıklılık bence. Çok çalışmayı uzun vadede sürdürebilmek her zaman mümkün olmuyor. En önemli nokta irade oluyor bu konuda, sonrasında da kariyer seçeneklerini deneyimlerken her şeyi yerinde görmek ve deneyimleyenlerden fikir almak çok önemli. " ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Yetişkinlerin eğitime katılım oranı yüzde 22,9 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz
13:20
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır
13:16
Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı
13:07
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
13:02
Hatay'da ağır hasarlı 8 binanın yıkımı yapıldı
12:51
Diyarbakır anneleri 5 yıldır evlatlarının yolunu gözlüyor
İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
FOTO FOKUS
Darbenin son adresi Gabon
Darbenin son adresi Gabon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ