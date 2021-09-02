Türkiye genelinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü COVID-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak.

18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmenin katılacağı yüz yüze eğitimlerde, velilerin ve eğitim çalışanlarının gündemini okullarda alınacak tedbirler oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile belirlenen önlemler, 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde, servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar yer aldı.

Hangi tedbirler alınacak?

Peki, koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda hangi tedbirler alınacak? İşte detaylar…

- Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

- Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları öneriliyor.

- Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek

- Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutuları bulundurulacak ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak

- Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak

- Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılacak