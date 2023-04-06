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Eğitim
TRT Haber 06.04.2023 10:12

Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemelerinin başladığını duyurdu.

Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nisan ayı bur ve öğrenik kredisi ödemelerinin başladığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle." ifadelerini kullandı.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı
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