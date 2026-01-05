Açık 3.1ºC Ankara
Eğitim
AA 05.01.2026 22:08

Burs ve kredileri 6 Ocak'ta ödenmeye başlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayından itibaren burs ve kredileri zamlı olarak ödeyecek.

Burs ve kredileri 6 Ocak'ta ödenmeye başlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yükseltilen burs ve kredilerin 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağı belirtilerek, "2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamları yüzde 33 oranında yükseltildi. Lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödenecek. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.

OKUMA LİSTESİ