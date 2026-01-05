Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine burs ve kredi müjdesi verdi.

Önceki seneye göre yüzde 33 oranında artış yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamı yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.