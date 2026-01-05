Açık 3.1ºC Ankara
TRT Haber 05.01.2026 21:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarının yüzde 33 artışla 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Yüksek lisans öğrencileri için bu rakam 8 bin lira olurken, doktora öğrencileri için ise 12 bin lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine burs ve kredi müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz

Önceki seneye göre yüzde 33 oranında artış yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamı yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.

 

