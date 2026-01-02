Puslu -2.1ºC Ankara
Eğitim
AA 02.01.2026 11:46

YÖK ve 4 üniversite tarafından "Enerji Akademisi" kurulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak üniversiteleri ortaklığında, enerji alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve bilinçli enerji tüketimiyle enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Enerji Akademisi kurulacak.

YÖK ve 4 üniversite tarafından "Enerji Akademisi" kurulacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, enerji alanında ihtisas üniversitesi olan Batman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Siirt, Şırnak ve Mardin Artuklu üniversiteleri ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında "Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Enerji Akademisi'nde alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri, yöneticiler ve sahada aktif çalışan uzmanlar tarafından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji politikaları, tarımda ve sanayide enerji kullanımı gibi başlıklarda herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sektör çalışanları ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir kitleye hitap edecek akademi, çevrim içi eğitim modeliyle Türkiye'nin her yerinden katılımcıların erişimine açık olacak.

Dört ay sürecek programı başarıyla tamamlayıp belge almaya hak kazanan katılımcılar, istihdam süreçlerinde avantaj elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Enerji Akademisi'nin yalnızca eğitim programı olmadığını belirterek, bununla enerji okuryazarlığını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Enerji bilgisinin yaygınlaşmasının günlük yaşamdan ekonomiye geniş etki alanı oluşturacağını dile getiren Demir, "Bilinçli enerji kullanımı, hane halkından tarımsal sulamaya, sanayiden kamuya kadar birçok alanda tasarruf sağlayacak. Enerji tüketiminin azalması, enerji faturamızın düşmesine ve dolayısıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

