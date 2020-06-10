Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda sınıf geçme ve karnelere ilişkin düzenlemeleri belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderdi. Öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınacak.

Başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Doğrudan sınıfını geçemeyenler, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Diplomalar teslim edilecek

İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek. Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

Okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde, 22 Haziran'dan itibaren diploma ve belgeler öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.