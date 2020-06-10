Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) girecek adaylar için hazırlanan bilgilendirici animasyon filmini Twitter'dan paylaştı.

Buna göre, 2020-MSÜ 14 Haziran Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

Sınav binaları sınav öncesi detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Binaların bahçelerine adaylar ve görevliler dışında kimse alınmayacak. Girişte, içeride ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.

Maske ve el dezenfektanı dağıtılacak

Bina girişinde el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler.

En fazla bir yakınla sınava gelinmesi çağrısı

Videoda, adaylardan bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınları ile gelmeleri istendi.

Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunması uyarısı yapılan videoda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.