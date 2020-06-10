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MEB'den okul öncesi gruplar için yaz okulları
[Fotoğraf: Getty]
Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okullarının ve yaz kulüplerinin açılması kararlaştırıldı.
Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak.
Mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrenciler de sınıflarını geçmiş sayılacak, velinin talebi ile sınıf tekrarı yapılabilecek.
Etiketler: yaz okulları okul öncesi Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:12
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