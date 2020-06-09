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Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı
2020-DGS başvuruları bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın internet adresinden yapılabilecek. Başvurular 17 Haziran'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020-DGS'nin 9 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatıldı.
Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" aainternet adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu'nda yer alıyor.
Etiketler: sınav ÖSYM Başvuru Merkezleri ösym Dikey Geçiş SınavıSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 10:52
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