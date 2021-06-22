Milli Eğitim Bakanlığı, "Birlikte Yürüyelim" projesi kapsamında görme engeli bin ortaokul ve lise öğrencisine ücretsiz akıllı bastona desteğinde bulunacak.

Akıllı baston projesinin önemine işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herkesin farklı imkansızlıklarla hayata atıldığını, ancak görme yetersizliğinin en zor imkansızlıklardan biri olduğunu söyledi.

Ziya Selçuk, eğitimde sağlanan olanakların bütün çocuklar için önemli olduğunu, ancak görme yetersizliği bulunanlara "fırsat adaleti" çerçevesinde çok daha farklı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

MEB'in 'Birlikte Yürüyelim' projesi

Projenin, milletin tüm dünyada göğsünü kabartan ve uluslararası başarılara imza atan bir proje olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"Bu sistemin çocuklarımız, öğretmenlerimiz tarafından daha çok kişiye ulaştırılabilmesi için bu yolculukta birlikte olduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu sene 1000 adet, önümüzdeki 2 yıl içinde 2200 adet temin edip, ücretsiz dağıtılacak"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, en önemli mesajının çocuklara olduğunu belirterek, "Sizler emin olun bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Sizin esenliğiniz bizim için çok değerli. Sizin esenliğinizi yükseltmek ve yüceltmek, gelişen teknolojilerin sizin hizmetinize verilmesi konusunda çabalarımız devam edecek. Bu konuda arayışlarımız da sürüyor" diye konuştu.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından akıllı bastonların dağıtımının yapıldığı törende, çocuklar hediyelerin sevincini aileleriyle paylaştı.

Akıllı baston özellikleri

Türk mühendisler tarafından Türkiye'de üretilen ve "TIME" dergisince 2019'un en iyi icatlarından biri seçilen akıllı baston, Türkiye'deki görme yetersizliği olan tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

Akıllı özelliklere sahip bastonlar, engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere 3 özellik sunuyor.

Görme engellilerin bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirilen ve 59 ülkede kullanılan akıllı bir baston olarak öne çıkıyor.

Sadece yerdeki değil, yürürken karşılaşılan direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri de algılayan ve titreşimle uyaran akıllı bastonun kullanıcıları, navigasyon, otobüs duraklarında hangi otobüsün ne zaman geleceği bilgisi ve "yolda yürürken etrafımda ne var" gibi birçok özelliğe de erişebiliyor.