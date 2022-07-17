Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi.

7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı.

Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.