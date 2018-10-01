Bayburt Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Bayburt Üniversitesinden yapılan açıklamada, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 1 profesör alınacağı belirtildi.

Diğer akademisyenlerin ise doktor öğretim üyesi unvanıyla alınacağı ifade edilen açıklamada, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Sağlık Yönetimi Bölümü'ne 1'er kişi alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, başvuruların profesörlük kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili fakültelerin personel birimine şahsen ya da posta yoluyla yapılacağı ve tüm kadrolar için başvuruların 15 Ekim'e kadar olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA