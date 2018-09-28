Anadolu Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Times Higher Education (THE), 50 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiriyor.

Aynı zamanda yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında onlara yol gösteriyor.

Küresel çapta her yıl bin 250'den fazla araştırma üniversitesini değerlendiren kuruluş, alanında tek olma özelliğine sahip.

"Dünya Üniversiteleri 2019 Sıralaması"

Üniversitelerin, öğretim kalitesi, araştırma çalışmaları, alınan atıflar, endüstri gelirleri ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği THE "Dünya Üniversiteleri 2019 Sıralaması"nda bu yıl 23 Türk üniversitesi yer aldı.

Sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında, yürüttüğü araştırma faaliyetleri, üniversite-sanayi iş birliği, topluma hizmet ve alanında ilk olan Açıköğretim sistemiyle öne çıkan Anadolu Üniversitesi (AÜ), THE sıralamasında sergilediği başarıyla dikkat çekti.

Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında 8'inci olan AÜ, dünya sıralamasında da 800-1000 bandında yer aldı.

Kaynak: AA