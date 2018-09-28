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ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı

ALES adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

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ÖSYMden ALES adaylarına saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 30 Eylül Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 30 Eylül Pazar uygulanacak ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınav giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Ölçme, ales
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