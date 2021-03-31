Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da yüz yüze eğitime düzenleme
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da, salgınla mücadele kapsamında ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul öncesi ve özel eğitim okullarında tam zamanlı ve yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.
Birleştirilmiş sınıflı okullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların da eğitime tam zamanlı ve yüz yüze devam edeceği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde resmi ortaokullardaki 5, 6 ve 7, ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitimlerinin devamına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Uzaktan Eğitim
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