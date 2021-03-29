YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvurularının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Başvurular 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri, 'Bireysel' ve 'Kurumsal' olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Başvuru şartları ile ilgili bilgilere http://odul.yok.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında, "Bireysel Ödüller" başlığı altında, "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "sosyal ve beşeri bilimler" olmak üzere üç farklı alanda "Yılın Doktora Tezi Ödülü" veriliyor.

"Kurumsal Ödüller" kapsamında ise "topluma hizmet ödülü", "uluslararası iş birliği ödülü", "üniversite-sanayi iş birliği ödülü" ve "yerel kalkınmaya katkı ödülü" olmak üzere dört ayrı kategori bulunuyor.