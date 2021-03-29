Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatıldı.

Projeye, Yalova'dan Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bülent Özyürük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dahil edildi.

Projede yer alan ve 1993 yılında Süs Bitkileri Meslek Lisesi olarak kurulan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri yıllık 750 bin süs bitkisinin üretildiği seralarında ülkeye yeni bir marka kazandırmak için kolları sıvadı.

[Fotoğraf: AA]

"Okullarımıza güç geldi"

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, projeyle okullarda dinamizmi artırdıklarını ve sektör ile iş birliğinde hareket edildiğini söyledi.

Proje kapsamındaki okulların koronavirüs salgınıyla mücadeleye Türkiye çapında çok önemli katkılar sağladığını anlatan Yeniyol, şunları söyledi:

"Maske, dezenfektan, siperlik gibi ürünler bunun örneği fakat Bakanlığımız bu projeyi uygularken yapmayı istediği en önemli şey, dezavantajlı çocuklarımızın gittiği bu okullarımızla diğer okullar arasındaki imkan farklılıklarını ortadan kaldırarak çocuklarımızın haklı bir şekilde mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesiydi. Bu 4 okulumuzda zenginleştirilmiş kütüphaneler kuruldu, eksiklikler giderildi. Yerelde Valiliğimiz ve belediyemiz tarafından takviyeler gerçekleştirildi. Bu, okullarımızda bir enerji oluşturdu, okullarımıza bir güç geldi."

Sektör ve sanayi iş birliği de devrede

Yeniyol, gelecekte mesleki teknik Anadolu liselerinin gözde olacağına inandığını açıkladı.

Rehberlik ve Bilim Sanat Merkezleri aracılığıyla öğrenci velileriyle öğretmen ve okul idarecilerinin görüştüğüne dikkat çeken Yeniyol, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın manevi eğitimlerle bilim sanat ve güzel sanatlar çerçevesinde sosyal yönlerinin gelişmesine de katkı sağlanıyor. Bundan sonra Yalova'da mesleki ve teknik eğitime arzulu, istekli, nitelikli tercih söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. İmkan farklılıklarının ortadan kalktığı, sektör ve sanayi iş birliği de devrede olduğu için artık hem veliler hem öğrenciler gönül rahatlığı içinde bu okullarımızı seçecekler. Yani nitelikli iş, insan gücü ülkeye çok daha fazla katkı verecektir."

[Fotoğraf: AA]

"Marka oluşturmayı hedefliyoruz"

Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Uğur İnan da proje kapsamında seçilen okulların üretimlerine odaklandıklarını belirterek, okulun seralarında yürütülen çalışmaları anlattı.

İnan, okulun daha önce de döner sermaye kapsamında çiçek üretimi yaptığını hatırlattı.

"Ancak projeyle birlikte okul daha farklı bir hedefe odaklandı. Ar-Ge ve bilim sanat merkezleriyle iş birliği yaparak bu okulumuza bir marka değeri katma hedefi koyduk. Çiçek kenti Yalova'da bir marka oluşturmayı hedefliyoruz ve öğrencilerimizi burada şimdiden yetiştiriyoruz. Okulumuz 1993 yılında Türkiye'de süs bitkileri kapsamında kurulan ilk lisedir. İlimiz kesme ve saksı çiçekleri konusunda Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor. Bu kapsamda da özellikle bu okulumuzun marka değeri oluşturması konusunda diğer kurumlarla iş birliği içinde olmasını sağlıyoruz."

İnan, okulun yıllık 750 bin saksı çiçeği ve kesme çiçek üretimi gerçekleştirdiğini anlatarak, okulun bu yönünü de daha geliştirmesinin amaçlandığını söyledi.