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Bakan Ziya Selçuk'tan 'Evde kal' çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (COVID-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Çocuklardan öğrendik ki birlikte evde yapabileceğimiz çok şey var." değerlendirmesinde bulunarak "Evde kal" etiketiyle video paylaştı. Çocuklar ile ailelerinin cep telefonlarıyla çekip gönderdiği "Evde kal" içerikli mesajlarla hazırlanan videoda Ziya Selçuk, "Biz buradayız. Sen evde kal, sana ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
Etiketler: ziya selçuk öğrenci Milli Eğitim Bakanı Evde Kal çağrı AileSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:04
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