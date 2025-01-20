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Eğitim
AA 20.01.2025 11:22

Bakan Tekin'den yarıyıl tatili önerileri: Etkinlikleri ihmal etmeyin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere, yarıyıl tatilinde ilgi alanlarına uygun kitaplar okuma, oyunlar oynama ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeme önerisinde bulundu.

Bakan Tekin'den yarıyıl tatili önerileri: Etkinlikleri ihmal etmeyin

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geleceğe güvenle adım atmak için kitap okumanın ve çeşitli aktivitelerle vakit geçirmenin önemine dikkati çekti.

Çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmasının, oyun oynamasının ve farklı hobiler edinmesinin yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Tekin, "Tatil döneminde ilgi alanlarınıza uygun kitaplar okumayı, oyunlar oynamayı ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim" ifadesini kullandı.

3 Şubat'ta okullar açılacak

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

Öğrenciler yarıyıl tatilini eğlenerek mi çalışarak mı geçirmeli?
Öğrenciler yarıyıl tatilini eğlenerek mi çalışarak mı geçirmeli?

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Yusuf Tekin
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