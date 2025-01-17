Öğrenciler yarıyıl tatilini eğlenerek mi çalışarak mı geçirmeli?

Bir dönem boyunca yoğun bir şekilde çalıştılar. Ödevler yapıldı, sınavlara girildi. Artık, milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline hazır.

Çocukların yarıyıl tatilini daha verimli geçirmeleri için yapılması gerekenleri Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün TRT Haber'e anlattı.

''Yarıyıl tatili hem dinlenmek hem ailece zaman geçirmek hem de ders eksiklerini tamamlamak için bir fırsat.'' Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün

Plan yapılmalı

Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün, dinlenmek kadar ödevlerin düzenli yapılmasını da söylüyor.

''Yarıyıl tatilinde çocukların dinlenmesini istiyoruz, ancak 1. sınıflar 8. sınıflar ve 12. sınıfların dinlenmesini ve tekrar yapmasını öneriyoruz. 1. sınıflar okuma yazmayı unutmamak adına düzenli olarak okuma yazma çalışması yapmalı, 8. sınıflar LGS’ye hazırlandıkları için kendilerine göre oluşturdukları program çerçevesinde tamam test çözmeye devam etmeli, 12. sınıflar YKS'ye hazırlandıkları için kendileri için oluşturdukları program çerçevesinde çalışmaya devam etmeli.''

Tatil "istediğini yapabilme özgürlüğü" değil

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ergün, iyi bir planlama ile öğrencilerin hem dinlenebileceğini hem de kaliteli vakit geçirebileceğini ifade ediyor.

''Fiziksel aktiviteler, sosyalleşmek için gidilen bir takım oyun alanları, akademik becerilerle yapılan bir takım çalışmalar bunların hepsi yarıyıl tatilinde doğru şekilde harmanlanmalı. Yarıyıl tatili sadece dinlenilen, eğlenceli aktivitelerin olduğu bir dönemde değildir, yarıyıl tatili sadece ödevlerin yapıldığı bir ortamda değildir, yarıyıl tatilinde ilk dönem okulda akademik becerilerin tekrarı için küçük küçük çalışmalar yapılır, ama çoğunlukla dinlenme ve eğlenme anlamında vaktin geçirildiği bir dönem olarak planlanır.''

Ailece vakit geçirmek çok değerli

Geziler ve ev içi etkinliklerin çocuklarla iletişimi arttırdığını vurgulayan Ergün, ''Anne ve babalar çocuklarına vakit ayırabilmeli ancak biliyoruz ki ebeveynlerin çok büyük bir kısmı çalışmak zorunda. Anne ve babaların birlikte vakit geçirecekleri zamanlar çoğunlukla akşam saatleri oluyor, genelde gün içinde evde olan çocuklar akşam saatlerinde anne ve babalarını özlüyorlar, onlarla vakit geçirmek istiyorlar, bu geçirilen vakitte süreden çok süreç önemli çocuğun da sevdiği anne babanın da keyif aldığı etkinliklerle bu vakitler değerlendirilebilir.'' diyor.

Ekran içerikleri kontrol edilmeli

Tatilde dikkat edilmesi ve sınır konulması gereken en önemli unsur teknoloji kullanımı.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ergün, çocukların ekran başında geçirecekleri sürenin ayarlanması kadar, içeriklerin takibinin de velilere düştüğünü söylüyor.

''Ekran süresi söz konusu olduğunda yaş, çarpı 10 dakika süre şeklinde belirttiğimiz bir formül vardır. Örneğin 6 yaşındaki bir çocuğun gün içinde en fazla 1 saat vakit ayırmasını önermekteyiz. Ancak yarıyıl tatilinde iken bu sürede esnemeler yapılabilir bu esnemeler yapılırken çocuğun 2 saat kesintisiz şekilde ekrana maruz kalması şeklinde yapılmamalı. bir buçuk - iki saat gün içerisinde orantılı bir şekilde yayılmalıdır.Aynı zamanda yarıyıl tatilinde ekrandan herhangi bir video izleyen, içeriklere maruz kalan, oyun oynayan çocukların hangi içeriklere maruz kaldığı aileler tarafından kontrol edilmelidir.''

Tatil dönüşü okula adaptasyon

Ayrıca, tatilin son günlerine yaklaşan öğrencinin okula tekrar uyum sağlaması zor olabilir.

Ergün, tatilin son günlerinde çocuğun yemek ve uyku düzeninin, okul saatine uygun olarak ayarlanmasının büyük önem taşıdığını söylüyor.