Eğitim
TRT Haber 24.11.2025 10:11

Bakan Tekin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aziz milletimizin emaneti evlatlarımızı bir anne, bir baba şefkatiyle yetiştiren, çocuklarımızı müreffeh yarınlara taşıma gayreti içinde yurdun dört bir yanında görevini özveriyle ifa eden öğretmenlerimiz, milletimizin yarınlarına duyduğu güvenin en büyük teminatıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Tekin, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin emaneti evlatlarımızı bir anne, bir baba şefkatiyle yetiştiren, çocuklarımızı müreffeh yarınlara taşıma gayreti içinde yurdun dört bir yanında görevini özveriyle ifa eden öğretmenlerimiz, milletimizin yarınlarına duyduğu güvenin en büyük teminatıdır. Bakanlık olarak geleceğimiz olan evlatlarımızı, düşünen, üreten, bilim ve teknolojide çağa yön veren, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirme hedefimize, öğretmenlerimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte maarif ailesi olarak yazacağımız başarı hikayesinde, öğretmenlerimizin her daim yanında durmayı asli vazifemiz olarak görüyoruz. Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevi başında şehit düşen aziz öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur, görevdeki tüm öğretmenlerimize başarı ve esenlikler diliyorum."

Bakan Tekin'in paylaşımında, Adıyaman Öğretmen Korosu'nun seslendirdiği "Ben Öğretmenim" şarkısına ait klip de yer aldı.

Yusuf Tekin Öğretmenler Günü Öğretmen
