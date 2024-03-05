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Eğitim
TRT Haber 05.03.2024 14:14

Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda müfredat ve ders kitabı dışında başka bir kaynaktan soru olmayacağını bildirdi.

Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Beyşehir’de Gazi İlkokulu, Ali Akkanat Anadolu Lisesi, Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Bakan Tekin, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin bilgiler verdi.

"Müfredat ve ders kitabı dışında başka bir kaynaktan soru gelmeyecek"

Bakan Tekin, şunları kaydetti;

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) soru bankasına, soru hazırlama çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerin yanı sıra MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenler de dahil ediliyor. ÖSYM'nin YKS soru havuzunun tamamen müfredat konularını kapsayacak şekilde oluşturuluyor, öğrenciler müsterih olsun.

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