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Eğitim
TRT Haber 05.03.2024 10:07

YKS için geç başvuru süreci başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.

YKS için geç başvuru süreci başladı
[Fotograf: AA]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM), sınav takvimine göre, 2024 Yükseköğretim kurumları Sınavı (YKS) için 5-7 Mart 2024 geç başvuru günleri olarak duyuruldu.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru süreci 7 Mart 2024 saat 23.59'da sona erecek.

YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi; Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'ye bu yıl 26 Şubat'a kadar 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı.

Geçen sene 17-18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu. 

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