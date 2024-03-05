Bakan Tekin: Yeni müfredat kademeli uygulamaya geçecek

Ders içerikleri güncellenecek, konular, sınıf düzeylerine göre sadeleştirilecek. Talim Terbiye Kurulu'nca yürütülen yeni müfredat çalışmalarında sona gelindi. Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, nisan ayında açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni müfredatın kademeli uygulanacağını söyledi. Buna göre, uygulama 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak. Çalışmalar tamamlanınca yeni müfredat kamuoyuna tanıtılacak.

Matematik dersinden bazı konuların çıkarıldığına yönelik iddiaları da yanıtlayan Bakan Tekin, şunları kaydetti;

Talim Terbiye Kurulumuzun çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Müfredat hazırlığı için alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 40'ı akademisyen, gerisi öğretmen. İşin bilimsel boyutunda ilgili akademisyenler, uygulamada da öğretmenler var. Bunlara göre değerlendiriliyor."

Bizim önemsediğimiz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredatı ortaya koyacak.