Bakan Tekin: Müfredatta 'Orta Asya' yerine 'Türkistan' kavramı kullanıldı

Tekin, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türk Akademisi 15. Yıl Dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türk dünyasının ortak bir tarih kitabı ve alfabesi olduğunu anımsatarak, gelinen aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Akademisinin büyük bir boşluğu ve ihtiyacı doldurduğunu belirten Tekin, "Bu tarihi hep beraber her alanda yeniden yazmak ve bu birlikteliğin gelecek kuşaklara sirayet edecek şekilde devam etmesini sağlamakla mükellefiz." ifadesini kullandı.

Tekin, bunu desteklemek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "(Orta Asya) kavramı yerine 'Türkistan' kavramını müfredata ekledik. Bu, literatüre bilinçli bir şekilde sokulmuş ve Türk dünyasını birbirinden ayrıştıran hususlara bir karşı çıkışı ifade ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Her alanda müfredatı inceleyen 6 komisyondan biri olan "Gönül Coğrafyamız" başlıklı komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Tekin, şunları söyledi:

"Bu komisyon şunu yaptı, müfredatın içerisinde Türk dünyasıyla ilişkili, Türk dünyasının bahsettiğimiz anlamda birlikteliğini sağlayacak hususlara riayet edecek düzenlemeleri programın içerisine alma veya bunu engelleyecek ifadelerin çıkartılması anlamında bir görev icra etti. Emperyal çağrışımlar yapan coğrafi yer isimlerinin değiştirilmesi bunlardan bir tanesiydi. 'Ege Denizi' yerine Lozan'daki adıyla 'Adalar Denizi' ifadesinin kullanılması, tehcir ifadesi yerine 'Sevk ve İsyan Kanunu' ifadesinin kullanılması gibi çok önemsediğim, çocuklarımızın, gençlerimizin bilinçaltlarını belirleyen önemli değişiklikleri programımızın içerisinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."

"Atalarımızın yazdıklarının bilimsel literatüre kazandırılmasındaki eksiklik, bizim eksikliğimiz"

Bakan Tekin, Türk devlet geleneğinin, insan hakları, adalet ve hukuku önceleyen referanslarının literatürde yer almasının arzu ettiğini vurgulayarak, "Bu, bizim dünyadaki diğer devletlere örnek teşkil edecek bir geçmişimiz. Atalarımızın yazdıklarının bilimsel literatüre kazandırılmasındaki eksiklik, akademisyen olarak bizim eksikliğimiz. Bunu bir an önce yapmak durumundayız. Beydeba'dan Maverdi'ye kadar bu değerlerin mutlaka literatüre kazandırılması, bilimsel literatürde bununla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması önemli." dedi.

Türk dünyasıyla ilgili çocuklara ve eğitimcilere tavsiye edebilecekleri açıklamalı bir Türk dünyası tur rehberi hazırladıkları bilgisini paylaşan Tekin, rehberin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yükleneceğini söyledi.

Bakan Tekin, "Fotoğraflarla Türk Akademisi'nin 15. Yılı" sergisinin açılışını diğer protokol üyeleriyle yaptı, ardından sergiyi gezdi.

Programa, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Muzaffer Şeker, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ve davetliler katıldı.