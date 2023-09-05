Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 05.09.2023 10:19

Bakan Tekin: Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler

Öğrencilerin derse girmeden önce cep telefonlarını teslim edeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Öğretmenlerden de sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamalarını rica ettik" açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin: Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk oldu.

İşte Bakan Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar:

"5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik.

Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.


 

"Dönemin önemli problemlerinden biri obezite"

Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.

Atıl durumdaki okul bahçelerinin tekrar çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürülmesini önemsiyorum. Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.

"Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alındı"

Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü olmamaları konusunda. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz.

Okullarda ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.

Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde.

"Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi ilan edeceğiz"

Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir.

Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."

Ayrıntılar geliyor…

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
ALES sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Meksika'da çıkan çatışmada 4 kişi deniz piyadelerince öldürüldü
10:49
Selde kaybolan Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
10:34
Avustralya'da tartışmalı hava yolu şirketi Qantas'ın yöneticisi erken emekli olacak
10:35
Avustralya, Antarktika'daki bir araştırmacısını acil kurtarma operasyonuyla kurtardı
10:44
Sanatçı Sümer Ezgü Antalya'da kaza yaptı
10:27
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Selde kaybolan Asel bebeği için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Selde kaybolan Asel bebeği için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Taşınmaz satış sözleşmesi nedir? İptali halinde cezai şartı var mıdır?
Taşınmaz satış sözleşmesi nedir? İptali halinde cezai şartı var mıdır?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ