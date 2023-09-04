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Eğitim
TRT Haber 04.09.2023 14:10

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ALES sonuçları açıklandı

Sonuçlara ulaşmak için tıkla

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmişti. ALES sonuçları bugün açıklandı. 

Yapılan açıklamada; "20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

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