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Eğitim
TRT Haber 05.09.2023 10:19

Bakan Tekin: Öğretmen ataması için ekim sonunda takvim ilan edeceğiz

Ekim ayı sonunda branş bazlı öğretmen alım takvimi yayımlanacağı bilgisini veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Tekin: Öğretmen ataması için ekim sonunda takvim ilan edeceğiz
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk oldu.

İşte Bakan Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar:

"5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik.

Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.


 

"Dönemin önemli problemlerinden biri obezite"

Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.

Atıl durumdaki okul bahçelerinin tekrar çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürülmesini önemsiyorum. Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.

"Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alındı"

Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamaları konusunda. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz.

Okullarda ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.

Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde.

"Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi ilan edeceğiz"

Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir.

Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.

"Deprem bölgesinde 48 bin dersliği elden geçirdik"

Deprem bölgesinde güçlendirme yaptığımız, onarım yaptığımız okullar oldu, 48 bin dersliği elden geçirmiş, eğitim öğretime hazır hale getirmiş olduk. 

Deprem bölgesindeki öğretmenlere barınma amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 11 bin konteyner tahsis ettik.

Ayrıntılar geliyor…

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