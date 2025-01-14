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Eğitim
AA 14.01.2025 19:48

Bakan Tekin, 'Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki eğitim yatırımlarının ele alındığı "Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Tekin, 'Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Perre MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya, Bakan Tekin ve depremden etkilenen 11 ilin milli eğitim müdürleri ile yatırımlardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları katıldı.

Deprem bölgesinde yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen derslik sayısına değinen Tekin, ilave olarak yüzde 10 daha fazlasını yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Tekin, deprem bölgesindeki hedeflerine ulaştıklarına işaret ederek, bölge illerinde eğitimde kaliteyi artırma konusunda hassasiyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Bölgeye yeni yatırımlar kazandırdıklarını hatırlatan Tekin, yatırımları pekiştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıya katılan il milli eğitim müdürleri de görev yaptıkları illerde tamamlanan ve inşası devam eden okullar hakkında bilgi verdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
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