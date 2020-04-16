Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Selçuk: 'Yazın okullar 2 ay açık olacak' yorumu doğru değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Bakan Selçuk, "Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz" dedi.
Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 14:35
Sıradaki Haber
LGS çalışma soruları destek paketi... LGS Nisan ayı örnek sorular 2020…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz