Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Selçuk, "Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz" dedi.

Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" ifadelerini kullandı.