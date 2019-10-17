Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen toplantıda, "Araştırma ve aday araştırma üniversiteleri 2017 ve 2018 yılları performans izleme ve değerlendirme sonuçları" açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, YÖK üyeleri ile araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları katıldı.

Üniversitelerden talep edilen 2017 ve 2018 yılı verilerini içeren raporlar üzerinde yapılan doğrulamalar ve kıyaslamalı analizler sonucunda 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesine yönelik performans değerlendirmesi sonuçlandı.

Söz konusu üniversiteler, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim ve iş birliği olmak üzere üç başlık altında toplam 33 göstergeye göre sıralandı.

Performansın en yüksek olduğu 5 üniversite

Buna göre, araştırma üniversiteleri arasında performansı en yüksek 5 üniversite, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi olarak belirlendi.

Bir üniversite dışında araştırma üniversitelerinin performansları 2017 ve 2018'de 2-10 puan artış gösterdi. İki yılda araştırma üniversiteleri arasında en yüksek performans artışını 10 puanla Ankara Üniversitesi yaptı.

Aday araştırma üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi ise 2017'de 7'nci sırada iken 2018'de ise 6'ncı sıraya yükseldi.

2018 performans puanlarına göre, İstanbul Üniversitesi 7'nci, Gebze Teknik Üniversitesi 8'inci, Ankara Üniversitesi 9'uncu, Erciyes Üniversitesi 10'uncu, Ege Üniversitesi 11'inci, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 12'nci, Gazi Üniversitesi 13'üncü, Bursa Uludağ Üniversitesi 14'üncü, Çukurova Üniversitesi 15'inci ve Selçuk Üniversitesi 16'ncı sırada yer aldı.

"5 üniversitemizin ilk 500'e girmesi hedefi var"

11'inci Kalkınma Planı'nda araştırma üniversiteleriyle ilgili 4 politika tedbirinin yer aldığına dikkat çeken Yekta Saraç, şunları söyledi:

"Kalkınma Planı'nda dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesine ilişkin bir hedef var. Bununla ilgili olarak araştırma üniversiteleri öncelikli olmak üzere bu hedefe ulaşma potansiyeli yüksek üniversitelerimiz belirlenecek ve tespit edilecek bu üniversitelerimize 5 yıl süreyle özel destek programı uygulanacak. Kalkınma planında gösterilen bu hedefler için planlamalarımızın son aşamasına geldi."

Yekta Saraç, "Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin 2017'de toplam performans puanı 530 iken, bir yıl sonra yani 2018'de 614 oldu. Yani kurguladığımız bu proje amaçlarına uygun olarak sonuç üretmeye başladı. Bundan da YÖK olarak mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: AA