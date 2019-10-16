Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, "Eğitimde İş Birliği Protokolü"ne, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı imza attı.

Protokol kapsamında, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin akademik, mesleki ve bireysel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerine yönelik yüz yüze ve uzaktan mesleki gelişim programları hazırlanacak. Ön lisans diplomasına sahip öğretmenlere yönelik lisans tamamlama programları yapılacak.

Mesleki eğitimleri desteklemek için etkinlikler yapılacak

Yurt dışında Türkçe öğretmenliği sertifika programı içeriklerinin hazırlanması ve yayılımına katkı sağlanacak, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde öğretim üyesi, materyal ve teknoloji desteği verilecek.

Ayrıca, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyecek sempozyum, bilim kampı, seminer, yarışma, uygulamalı eğitim faaliyetleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Anadolu Üniversitesinin açık öğretim ve uzaktan eğitimdeki rolüne dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim ve lisans tamamlama programları ile katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesinin yaptığı çalışmalarla bakanlığın bir çözüm ortağı olduğuna işaret eden Adnan Boyacı ise, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimize mesleki gelişim programlarımızın ulaştırılması, lisans tamamlama programlarının daha geniş imkanlar ve etkili bir sistemle sunulması için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA