Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 1 Aralık'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurular bugün bitecek.

ÖSYM, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-YDS/3 adayları için hatırlatma yaptı.

2019-YDS/3 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular, saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: TRT Haber