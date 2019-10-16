Eğitim
YDS başvuruları için son gün16 Ekim 2019 Çarşamba 09:50 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:59
1 Aralık'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona erecek.
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 1 Aralık'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurular bugün bitecek.
ÖSYM, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-YDS/3 adayları için hatırlatma yaptı.
2019-YDS/3 Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/w6cJaJjmnr— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 16, 2019
2019-YDS/3 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular, saat 23.59'da sona erecek.
Kaynak: TRT Haber