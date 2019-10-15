ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve beraberindeki heyet, Özbekistan ile Kırgızistan'da temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ile görüşen Aygün, daha sonra ÖSYM Başkanlığını model alarak Taşkent'te kurulan Özbekistan Devlet Test Merkezine geçti.

Ziyarette iş birliği ve güç birliğini arttıracak projeler üzerinde protokol oluşturulması kararlaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

ÖSYM heyeti, ayrıca Özbekistan Milli Üniversitesi ve Şarkşinaslık Enstitüsünü ziyaret etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği devam edecek

Özbekistan'daki temaslarının ardından Kırgızistan'a giden Aygün, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile görüştü.

Ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyarette bulunan Aygün, burada üniversiteyle yürütülen protokolün de güncellendiğini bildirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM Bişkek Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı'ya ev sahipliği ve yakın ilgisi için teşekkür eden Aygün, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA