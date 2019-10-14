Eğitim
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı14 Ekim 2019 Pazartesi 17:30 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:35
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız
Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yarından itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: ösym Dikey Geçiş Sınavı DGS ek yerleştirme sonuçları