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Eğitim
AA 07.03.2024 11:26

Ankara'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Başkentte, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel kurumlarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Ankara'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
[Fotograf: AA]

Ankara'da MEB'e bağlı tüm okullarda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem eğitimi düzenlendi.

Bu kapsamda saat 10.10'da kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen deprem tatbikatlarında, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınacak tedbirler konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Senaryo gereği okul ve derslikler planlı bir şekilde boşaltılırken, acil toplanma bölgelerinde ise sürecin değerlendirmesi yapıldı.

Ankara'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Anıttepe Ortaokulu'nda öğrenciler, düzenlenen etkinlikte deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Ayrıca okulda itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangın söndürme eğitimi de verildi.

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