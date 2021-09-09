Ankara Üniversitesi, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanan sporcular için özel hediye paketi hazırladı.

Hediye paketinde, şampiyonların adını unutturmayacak hediyeler bulunuyor. Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyatlarından madalya kazanan tüm sporculara, TÖMER tarafından ücretsiz yabancı dil kursu olanağı sağlanacak.

Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacak okçuluk eğitim alanına, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un ismi verilecek. Spor Bilimleri Fakültesinde bulunan sınıf ya da spor salonlarından birine olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ismi verilecek.

Ayrıca bu yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere ilk üç sırada yerleştirilen öğrencilere, ilk kez başarı bursları verilecek. Bu burslara da sporcuların adları verilecek.