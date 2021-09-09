Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta yapılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın 3'üncü dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuyla, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınav tarihleri ve başvuru şartları belli oldu.
Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13-27 Eylül, tekrar katılacaklar için 25 Ekim-8 Kasım olarak belirlendi.
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 27 Eylül itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.
Başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
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