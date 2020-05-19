Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eğitim öğretim yılı sona erdi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kreşlerin 15 Haziran’da faaliyete geçeceğini belirtti.

Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.