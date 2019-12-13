Eğitim
Anadolu Üniversitesinin açık öğretim ara sınavları yarın başlıyor13 Aralık 2019 Cuma 12:05 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 12:22
Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi ara sınavları, yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak. Sınava, 1 milyon 42 bin öğrencinin katılması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açık öğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, yarın ve 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
1 milyon 42 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, 2 bin 564 farklı sınav binasında, 4 oturumda yapılacak. Sınavların ilk oturumları saat 9.30, ikinci oturumları ise 14.00'te başlayacak.
Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: ara sınav Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi