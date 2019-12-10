Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

KYK borcu olanların merakla beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. KYK borçlarının gündemlerinde olduğunu belirten Erdoğan, konunun bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatırılacağını ve öğrencilerin lehine olacak bir adım atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KYK borçları gündemimizde, değerlendirmeyi bütçe görüşmeleri sonrasında yapacağız.https://t.co/ilNOcf9uQG pic.twitter.com/2p2MWs6Snm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2019

Erdoğan, "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber