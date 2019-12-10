Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Öyle liderler var ki gerçekten gizli ajandası yok"

Bölgesel olarak öyle liderler var ki gerçekten gizli ajandası yok. Ama öyle liderler de var ki gizli ajandaları var. Mesela Körfez'de doğrusu ben bir genç, dinamik olması hasebiyle Şeyh Temim'i beğenirim. Çünkü özellikle nerede darda kalan, fakir fukara bir ülke varsa onların yanında.

"Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi var"

Avrupa'ya girdiğimiz zaman, Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi var. Avrupa'da şu lider örnektir diyebilecek cesareti bulamıyorum. Fakat başbakanlığımın ilk dönemlerinde beğendiğim bir lider, Almanya Şansölyesi Schröder'dir. Sosyal demokrat bir lider olarak gerçekten Schröder'den, dürüstlüğünden çok şeyler aldım ve Almanya için o aslında önemli bir liderdi. Reformlarının bütün verimliliğini Şansölye Merkel kullanmıştır. Üzerinde spekülasyonlar olmasına rağmen İtalya'da Berlusconi benim beğendiğim liderlerden birisi olmuştur.

"Putin'le gizli ajandalarımız yok"

(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim. Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız.

"Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştiren Batı'nın geçmişinde ağır insan hakları ihlalleri bulunuyor"

Dikkat ederseniz bu konudaki en büyük mücaadeleler insana en büyük zulümlerin yapıldığı yerlede çıkmıştır. Mesela Amerikasından Avrupasına kadar Batı'nın geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri ile doludur. Ülkemizin meşru manada terörle mücadele hakkını insan hakları bağlığı ile eleştirenlerin geçmişlerinde soykırımdan sömürgeye kadar her türlü utanç verici leke mevcuttur. Tam tersine bizim geçmişte ve bugünde böyle bir ayıbımız yoktur.

Libya ile mutabakat

Karşımızda birileri bütünleşmiş. Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs. Biz ise Libya ile beraber olduk. Aslında Kaddafi döneminde başlayan bir süreçti bu. Kaddafi döneminde başlayan bu süreç, Kaddafi'nin ölümüyle sekteye uğramıştı. Bundan sonra yolumuzu almaya devam edeceğiz.

Kazan-kazan esasına dayalı olarak, biz Akdeniz'deki bütün kıyıdaş ülkelerde her türlü adımı beraber atabiliriz. Yoksa hepsi benim olsun, hayır bu mantıklı olmaz. Adil bir şekilde hak, hukuk, adalet. Burada birlikte kazanma noktasında bizim en ufak bir tereddütümüz yok. Bu noktada biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli veriyoruz.

Libya'ya asker gönderilmesi

Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri derecede neyse gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.

"Bombalardan kaçanları Suriye'ye göndermedik öyle bir niyetimiz de yok"

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız. Biz bombalardan kaçanları Suriye'ye göndermedik öyle bir niyetimiz de yok.

Şu an itibarıyla topraklarına geri dönmek isteyenler gönüllülük esasına göre dönüş yapacaklardır.

"AB'ye muhtaç bir Türkiye vardı, şimdi yok artık biz kendi hesabımızı görüyoruz"

Bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Diyorlar ki, 'Sizin nüfusunuz çok fazla.' Aslında gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep, biz Müslümanız. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde, halkı Müslüman olan başka bir ülke yok. Fakat buna rağmen, 'biz çekilelim' diyorsanız biz sabrediyoruz. Ama biz kendimiz çekilmeyeceğiz, siz göndereceksiniz. Avrupa Birliği bu. Tabii bundan 17-18 sene önce AB'ye muhtaç bir Türkiye vardı, şimdi yok. Artık biz kendi hesabımızı görüyoruz. Artık değişen bir Türkiye var.

"Zalime ödül vermekle, zulme ortak olunmuştur"

Nobel kendini tüketmiştir. Nobel, siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Zalime ödül vermekle, zulme ortak olmuştur, böyle bir şeyi kabul edemem. Soykırım destekleyen birine ödül veriyorsanız uluslararası arenada desteklenecek hiçbir şeyiniz kalmamıştır.

Bana Nobel'i verseler almam. Teröristleri romanına yansıtanlara Nobel verirseniz bizim de sizi tanımamız mümkün değildir.

Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları gündemimizde, değerlendirmeyi bütçe görüşmeleri sonrasında yapacağız. Gündemimizde, masaya yatıracağız, öğrencilerimizin lehine adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.

Kaynak: TRT Haber