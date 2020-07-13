Haber Giriş: Kaynak: AA
ALES sonuçları erken açıklanacak
[Fotoğraf: TRT Haber]
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi, 7 Eylül olarak güncellenmiştir" açıklamasını yaptı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihiyle ilgili açıklama yaptı. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."
Etiketler: son dakika ales sonuçları ne zaman açıklanacak ales sonuçları ösym ales sonuçları ösym başkanı prof. dr. halis aygünSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:50
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