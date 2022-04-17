Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES bugün yapıldı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
[Fotoğraf: AA ]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) yapıldı.
Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.
COVID-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.
Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
Etiketler: ALES Sınav Takvimi
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