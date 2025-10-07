Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
Eğitim
AA 07.10.2025 10:21

ALES başvuruları başladı

23 Kasım'da uygulanacak 2025-ALES/3 başvuruları başladı. Başvurular 14 Ekim'e kadar alınacak.

ALES başvuruları başladı

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, 23 Kasım'da uygulanacak ALES'e ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

